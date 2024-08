Juiz remarca julgamento de ação movida por lutadores contra o UFC para fevereiro de 2025

Com o acordo selado entre as partes, a tendência era que o processo fosse encerrado sem a necessidade de ir para o Tribunal. Entretanto, o juiz encarregado pelo caso vetou a negociação entre as partes, alegando que, em seu entendimento, o pagamento parecia ter um valor baixo para a natureza do caso. Ao saber da medida de Richard, Dana White veio a público insinuar que o profissional poderia estar motivado por fatores pessoais, já que ambos estudaram juntos no ensino médio.

Sendo assim, para impedir o início do julgamento, os demandantes (ex-atletas) e os réus (representantes do UFC) teriam que chegar a um novo acordo e apresentá-lo ao juiz. Caso Richard Boulware considere o valor da nova proposta justo, ele pode assinar sua aprovação e oficialmente encerrar o contrário. Mas caso contrário, o caso vai ao Tribunal em fevereiro de 2025.

Resumo do processo

As táticas de negociação adotadas pelo UFC estão no centro de uma disputa judicial. Os demandantes alegam que a companhia infringiu a lei ao 'prender' atletas a contratos de longo prazo, impedindo que os concorrentes pudessem competir no mercado do MMA e também buscassem tais lutadores da elite. Os acusadores do processo antitruste do UFC relatam que tais contratos faziam parte de um esquema ilegal para diminuir os salários e direito dos lutadores.