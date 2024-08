UFC encaminha revanche entre Mackenzie Dern e Amanda Ribas para último card do ano

Cinco anos depois do primeiro embate entre elas, Mackenzie Dern e Amanda Ribas vão se reencontrar no octógono mais famoso do mundo. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight, a revanche entre as pesos-palhas (52 kg) vai acontecer no dia 14 de dezembro, no último card do UFC no ano, que deve ser sediado em Tampa, na Flórida (EUA).

O confronto envolve duas atletas do top 10 até 52 kg do Ultimate e pode valer para a vencedora um salto rumo ao topo da categoria. Sétima colocada no ranking da divisão, Amanda intercalou vitórias e derrotas nos seus mais recentes compromissos. Por sua vez, Mackenzie - número 8 da lista - venceu seu último combate, contra Lupita Godinez, no início deste mês, interrompendo uma pequena sequência negativa.

Primeira luta

A primeira luta entre Mackenzie e Amanda ocorreu em outubro de 2019, no UFC Tampa, curiosamente sediado na mesma cidade prevista para receber o duelo do dia 14 de dezembro. Depois de um hiato de pouco mais de um ano na carreira - para dar à luz sua primeira filha, Moa -, Dern voltava a competir no octógono mais famoso do mundo, diante da judoca mineira, que havia estreado com vitória no Ultimate quatro meses antes.