UFC 307: Alex Poatan abre como franco favorito nas apostas contra Khalil Rountree

Como era previsto, Alex Poatan abriu como amplo favorito nas bolsas de apostas para sua próxima defesa de cinturão. No dia 5 de outubro, o campeão meio-pesado (93 kg) colocará seu título em jogo contra Khalil Rountree, na luta principal do UFC 307, que será sediado na cidade de Salt Lake City, em Utah (EUA).

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', o brasileiro aparece com uma 'odd' (probabilidade) inicial de -450, enquanto seu oponente é apontado como zebra para a disputa, com uma odd +350. Sendo assim, para lucrar 100 dólares com a vitória de Alex Poatan, um indivíduo teria que apostar 450 dólares. Por outro lado, cada 100 dólares investidos no triunfo de Khalil Rountree renderiam 350 de retorno caso o americano 'quebre a banca' e destrone o campeão no UFC 307.

Desequilíbrio?

O amplo favoritismo do campeão na avaliação das casas de apostas pode ser explicado não só pela qualidade demonstrada por Alex Poatan, mas também pela falta de credenciais do adversário. Aos 34 anos, Khalil Rountree possui como ponto alto de sua carreira - fora o momento atual - um vice-campeonato no 'TUF 23', em 2016.