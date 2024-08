Ankalaev ataca Poatan após rival expressar interesse em voltar a lutar nos médios do UFC

Rival declarado de Alex Pereira, Magomed Ankalaev reprovou a recente ação do mesmo. No último sábado (17), o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC surpreendeu ao expressar o interesse em voltar a lutar no peso-médio (84 kg) após Dricus du Plessis, dono do título da categoria, finalizar Israel Adesanya, na Austrália. Sendo assim, o russo atacou 'Poatan' com tudo.

Em sua conta oficial no 'X', Ankalaev questionou a coragem do brasileiro em enfrentá-lo e ignorou sua qualidade na trocação, prometendo nocauteá-lo em uma potencial luta. E a ira do russo se explica. Vale pontuar que, além de ver 'Poatan' cogitar enfrentar o sul-africano no peso-médio, o atleta também teve que aceitar o rival colocando o cinturão dos meio-pesados em jogo contra Khalil Rountree, em outubro.

Sendo assim, parte da comunidade do MMA aponta que Alex vem sendo protegido pelo UFC para não enfrentar o russo, uma das principais ameaças ao seu reinado. Portanto, Ankalaev, irritado por buscar a luta contra o brasileiro, mas não conseguir torná-la realidade, afirma que seu alvo dificulta a realização dela por buscar adversários de menor porte físico e mais acessíveis.