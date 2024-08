O'Malley atrela superluta no boxe à vitória em possível duelo entre campeões do UFC

Apesar de ser uma das estrelas do UFC, Sean O'Malley faz planos para competir fora da organização. Em setembro, em Las Vegas (EUA), o campeão do peso-galo (61 kg) coloca o título em jogo pela segunda vez contra Merab Dvalishvili, mas não esconde que seu sonho é disputar uma luta midiática e financeiramente vantajosa no boxe. E, para concretizar seu desejo, 'Sugar' expõe um planejamento ousado.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'DeepCut', O'Malley, que dá sua vitória contra Merab como certa, classifica um possível triunfo sobre Ilia Topuria, dono do título do peso-pena (66 kg), ou Max Holloway como o ingresso perfeito para competir no boxe. Portanto, o americano busca ser campeão de duas categorias diferentes simultaneamente para mudar de patamar e tornar seu sonho realidade.

Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'Sugar' expressou o interesse em subir de categoria para enfrentar 'El Matador' ou 'Blessed'. Porém, o americano não esconde que uma luta de boxe contra grandes nomes do esporte seria mais importante do que ser campeão de duas categorias do UFC. Tanto que, empolgado, Sean já revela quem são seus alvos na nobre arte.