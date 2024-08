Whittaker cita expectativa em torno de Chimaev como motivação: "Amo atrapalhar os planos"

Com um cartel de 13 vitórias e nenhuma derrota no MMA profissional, Khamzat Chimaev é considerado uma espécie de 'bicho-papão' dentro do UFC. Temido por inúmeros concorrentes, o 'Lobo', por vezes, encontra dificuldade, inclusive, em ter lutas marcadas na organização. Mas é exatamente pelo 'hype' em torno do wrestler russo que Robert Whittaker justifica não somente aceitar o desafio, como também propô-lo para a alta cúpula do Ultimate.

Em recente participação no 'MMArcade Podcast', o ex-campeão peso-médio (84 kg) ressaltou que gostaria de 'estragar os planos' do UFC para Chimaev, frustrando o rival com sua primeira derrota dentro do octógono mais famoso do mundo. Caso consiga tirar a invencibilidade do russo, Whittaker considera que teria um 'passe expresso' para uma nova disputa de título futura. Sendo assim, o australiano se mostra empolgado para o aguardado compromisso.

"Infelizmente, o negócio não é administrado completamente com base no mérito. Chimaev é uma luta dura, ele obviamente é uma grande atração, especialmente lá em Abu Dhabi. Acho que o UFC, do ponto de vista de uma história, quer ver o Chimaev ter uma chance como campeão. Eles querem ver o Chimaev no topo da escala. Meu eu amo atrapalhar os planos deles, adoro 'descarrilhar' as histórias deles, e é por isso que aceitei essa luta. Você sabe que eu pedi pela luta? Logo após minha última luta, vi que teria um card de Abu Dhabi em outubro, então a linha do tempo se encaixa perfeitamente. Eu disse: 'Luto com o Chimaev novamente, apenas se certifiquem de que ele apareça'. Sei que se eu vencer o Chimaev não há nada no meu caminho que me impeça de recuperar meu cinturão", destacou Robert.