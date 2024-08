Treinador considera subida de Makhachev para os pesos-médios: "Ele é bom neste nível"

Desde que conquistou o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate, Islam Makhachev deixou claro seu desejo de ir em busca do bicampeonato na empresa. A ideia inicial era desafiar o então campeão dos meio-médios (77 kg) Leon Edwards em uma superluta. Mas como o inglês foi recentemente destronado por Belal Muhammad, amigo e eventual parceiro de treinos do russo, a disputa por um segundo cinturão se tornou mais delicada. Mas não impossível. Afinal de contas, o pupilo de Khabib Nurmagomedov poderia se aventurar entre os pesos-médios (84 kg). Ao menos é isto que garante seu treinador.

Em entrevista ao canal 'Red Corner MMA', Javier Mendez destacou que o objetivo primário é defender o título até 70 kg novamente, em busca do recorde da categoria - provavelmente em um confronto diante de Arman Tsarukyan. Em seguida, porém, o responsável por afiar as habilidades de Makhachev projeta uma subida em alto nível para os pesos-médios com a devida preparação e adaptação de massa corporal.

"A luta nos meio-médios não vai acontecer, essa seria minha primeira opção. A próxima opção óbvia é o Arman, ele tem que se livrar do Arman. Essa é uma boa razão para lutar com o Arman ou outro (peso-leve): conseguir o maior número de defesas de título entre os pesos-leves. Não acredito que o recorde seja três (risos). É incrível como acontece. Muitos lutadores ganharam títulos ali, mas nunca os mantiveram mais de três vezes. Então Islam vai quebrar o recorde, quero vê-lo se tornando um dos melhores de todos os tempos e acredito que ele está no caminho para isso. Aí depois disso, veremos o que acontece. Talvez o Islam ganhe peso e lute com 84 kg. Ele teria que ganhar peso, obviamente, porque é (uma categoria) um pouco grande para ele. Mas nunca se sabe. Ele é bom neste nível. É o número 1 peso-por-peso por uma razão", projetou Mendez