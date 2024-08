Oficial! PFL anuncia superluta de campeãs brasileiras entre Cris Cyborg e Larissa Pacheco

Fim da novela! Nesta quarta-feira (7), os fãs de MMA feminino receberam uma grande notícia. Afinal de contas, a aguardada superluta entre as campeãs brasileiras Cris Cyborg e Larissa Pacheco foi, enfim, oficializada. O anúncio foi feito através das redes sociais da PFL (veja abaixo ou clique aqui). O confronto, que coloca em jogo o cinturão 'superluta' da companhia, será disputado no dia 19 de outubro, ainda sem um local definido.

A disputa marca a primeira luta de Cyborg sob a chancela da PFL, desde que a liga adquiriu o Bellator. Desde então, a relação de Cris não tem sido das melhores na 'nova casa'. A curitibana, inclusive, chegou a desmentir Donn Davis, dirigente e presidente da organização, que havia indicado um acerto pela superluta contra Larissa há cerca de seis meses.

Disposta a se manter ativa no MMA para aumentar seu legado na modalidade, Cyborg se frustrou com o 'hiato forçado' de quase um ano. No intervalo, Cris se manteve ativa competindo no boxe. Do outro lado, Larissa também se mostrou insatisfeita com a demora apresentada pela alta cúpula da PFL em oficializar a luta. A bicampeã do GP da liga mede forças com a compatriota embalada por dez vitórias seguidas, enquanto Cyborg busca seu quinto cinturão em companhias diferentes - já brilhou no UFC, Bellator, Invicta e Strikeforce anteriormente.