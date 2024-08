Merab insinua 'empurrão' do UFC para disputa de título de Umar por parentesco com Khabib

No último sábado (3), na luta principal do UFC Abu Dhabi, Umar Nurmagomedov ampliou sua invencibilidade no MMA profissional com a maior vitória de sua carreira até então, diante de Cory Sandhagen, via decisão unânime. Além de catapultar o russo para a segunda colocação do ranking dos pesos-galos (61 kg) na mais recente atualização da listagem da organização, o triunfo contra o americano pode ter garantido ao primo de Khabib Nurmagomedov o posto de próximo desafiante ao cinturão da categoria. E, aparentemente, o 'atalho' até o title shot incomoda Merab Dvalishvili.

Número um da categoria e escalado para enfrentar o campeão Sean O'Malley no card da 'Esfera', em setembro, o atleta georgiano, em entrevista ao canal 'Heavywgt MMA', no Youtube, mostrou bastante incômodo com a situação de Umar e insinuou que o UFC lhe deu um 'empurrão' até o topo por conta de seu parentesco com Khabib. Antes mesmo de medir forças contra Sandhagen, o russo chegou revelar que a alta cúpula do Ultimate havia prometido o vencedor de 'Sugar' vs Merab na rodada seguinte caso vencesse Sandhagen.

"Ele tem um 'empurrão' (do UFC) e todos nós sabemos por quê. Ele é primo do Khabib. Ele é um bom lutador, tenho muito respeito por ele. Me deixa de coração partido quando você trabalha duro. Eu não tinha certeza se receberia o title shot até duas semanas atrás. Depois que venci o José Aldo, deveria lutar pelo cinturão. Depois que derrotei o Petr Yan, deveria lutar pelo cinturão. Após a vitória contra o Henry Cejudo, ainda não tinha certeza. (Umar) é um bom lutador, mas ele foi 'empurrado'. É como trapacear um pouco para chegar até aqui. Tenho 12 lutas no UFC, venci sete ou oito lutadores ranqueados", lamentou Dvalishvili.