Max Holloway surge como zebra para disputa de título contra Ilia Topuria no UFC 308

No último fim de semana, Dana White encerrou o mistério e anunciou os principais combates que vão encabeçar o UFC 308, no dia 26 de outubro. A atração principal da card com sede em Abu Dhabi será a disputa de título entre os pesos-penas (66 kg) Ilia Topuria e Max Holloway. E como não poderia deixar de ser, as tradicionais 'odds' (probabilidades) para o aguardado confronto já surgiram nas principais casas de apostas.

E ao que tudo indica, a moral de Topuria segue em alta entre os fãs. Afinal de contas, de acordo com o site especializado 'FanDuel', o campeão espanhol surge como favorito para o combate, com uma 'odd' -205. Invicto no MMA profissional com um cartel de 15-0, 'El Matador', como é conhecido, vem de um nocaute impressionante contra Alexander Volkanovski. Talvez por isso, o torcedor que apostar em sua vitória contra Max, terá que investir uma quantia de R$ 205 para ter um retorno de R$ 100 em caso de acerto no palpite.

Por sua vez, Holloway desponta como zebra para o confronto, com uma 'odd' de +158. Sendo assim, o fã de MMA que desembolsar R$ 100 apostando em um triunfo do havaiano, terá um lucro de R$ 158 caso acerte a projeção. O cenário impressiona. Afinal de contas, Max, ex-campeão da categoria, vem de um dos triunfos mais impressionantes da história do Ultimate, quando nocauteou Justin Gaethje nos segundos finais da luta realizada no centenário evento do UFC 300.