Ex-campeão, Chris Weidman enfrenta veterano após polêmica com Bruno Blindado no UFC

Registro de Weidman no MMA

Chris Weidman é um dos melhores lutadores da história do peso-médio no MMA. Em seu reinado na categoria no UFC, o americano defendeu o cinturão em três oportunidades. No esporte desde 2009, o atleta construiu um cartel composto por 16 vitórias e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anderson Silva (duas vezes), Demian Maia, Kelvin Gastelum, Lyoto Machida e Vitor Belfort.

? #TeamIridium News ?

Our man @erykanders is prepared to earn his 9th @ufc victory vs. Chris Weidman on Nov. 16 ?? #TheDarkside pic.twitter.com/MrJbXcdG30

- IridiumSportsAgency (@TeamIridiumISA) August 7, 2024