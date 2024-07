Jon Jones pede reparação por única derrota na carreira após mudança de regra no MMA

"Invicto naquela época, invicto agora. Dana White, nós temos que tirar essa derrota dos livros de história", escreveu Jones na legenda da publicação (veja abaixo ou clique aqui).

Relembre a derrota de Jon Jones

Pouco depois de surgir no UFC como uma grande promessa do MMA, Jon Jones - então com 22 anos - sofreu seu primeiro, e até hoje único, revés da carreira ao enfrentar o também americano Matt Hamill, em dezembro de 2009. Na ocasião, 'Bones' dominava seu oponente no 'ground and pound' no solo, quando - faltando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro round - decidiu aplicar cotoveladas de cima para baixo em ângulo reto, um golpe considerado ilegal à época, causando a interrupção do combate pelo árbitro central Steve Mazzagatti.

Inicialmente, o mediador sinalizou a perda de um ponto para o infrator, mas após Hamill se mostrar incapaz de retornar para o confronto, o árbitro encerrou a disputa, decretando a primeira derrota de 'Bones' no MMA, por desqualificação. Depois do episódio, Jon Jones voltou ao caminho das vitórias e nunca mais sofreu um revés, conquistando os cinturões peso-meio-pesado e pesado do UFC.