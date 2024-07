Francis Ngannou projeta estreia na PFL contra Renan Problema em outubro

Ao que tudo indica, a espera pela tão aguardada estreia de Francis Ngannou na PFL está próxima de acabar. Pelo menos é o que antecipa o próprio lutador camaronês. Em recente participação no podcast 'The Joe Rogan Experience', o ex-campeão peso-pesado do UFC atualizou sua situação e fez uma previsão sobre quando, onde e contra quem será sua primeira luta na Professional Fighters League.

De acordo com Ngannou, a ideia da PFL é que sua estreia na companhia ocorra ainda neste ano, no mês de outubro, em evento planejado para ser sediado na Arábia Saudita. O adversário do ex-campeão do UFC, como esperado, deve ser o brasileiro Renan 'Problema', vencedor do GP peso-pesado da Professional Fighters League em 2023.

"Eu vou lutar até o final do ano. Eu acho que Renan Ferreira é o cara (que eu vou enfrentar). Sim (acho que vai ser na Arábia Saudita). Em outubro. Eles estão trabalhando para (que seja em) outubro - ainda não está finalizada, mas eles estão falando em 19 de outubro", revelou Francis Ngannou.