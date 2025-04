Hugo Hoyama exalta título mundial de Calderano: ‘Nível absurdo’

O que aconteceu

Hugo Calderano fez história ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. O brasileiro venceu ninguém menos que o chinês Lin Shidong, atual número 1 do mundo, por 4 sets a 1, com parciais de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5.

Além do título inédito, Calderano quebrou uma barreira histórica: é o primeiro atleta de fora da Europa ou da Ásia a conquistar a competição, um feito jamais alcançado por jogadores das Américas ou de outras regiões. O brasileiro já havia feito história ao se classificar para a final, e agora eterniza seu nome entre os maiores do esporte.

Em uma fala emocionada, o companheiro de esporte Hugo Hoyama exaltou a conquista histórica de Hugo Calderano na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, destacando o feito como algo inimaginável para o esporte brasileiro. Para Hoyama, vencer os dois primeiros do ranking mundial simboliza o talento de Calderano, mas também o trabalho em equipe com a Confederação Brasileira.

Vocês acabaram de ver mais uma história sendo feita pelo nosso Hugo Calderano. Ser campeão de uma Copa do Mundo vencendo na semifinal o número 2 do mundo e na final outro chinês número 1 do mundo. Era inimaginável ver um brasileiro ser campeão de uma Copa do Mundo e o Hugo está aí, com todo o seu talento, o seu foco, sua determinação, também com trabalho em equipe junto com a Confederação brasileira investindo muito para que pudesse estar ali sempre entre os melhores. Hugo Hoyama

Ele elogiou a capacidade do atleta de se reinventar em quadra, ressaltando como, mesmo após perder o primeiro set, Calderano soube encontrar soluções e elevar seu nível de jogo de forma impressionante.