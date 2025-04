Calderano faz história, vence e é campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano colocou de vez o seu nome na história do esporte: o brasileiro deu show, venceu Lin Shidong — atual número 1 do ranking — por 4 sets a 1 e sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. A final ocorreu em Macau, na China, e as parciais foram de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5.

O brasileiro encerra a competição com um feito inédito: é o primeiro atleta de fora da Europa ou Ásia que alcança o título da competição — ele já havia quebrado este mesmo tabu ao chegar na decisão.

Como foi o jogo

O chinês começou neutralizando as ações do brasileiro e venceu o 1° set com tranquilidade. Shidong impôs seu ritmo desde o início e cravou 11-6.