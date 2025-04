Calderano chora após título histórico: 'Há um mês, eu estava muito mal'

Hugo Calderano não conteve as lágrimas após vencer Lin Shidong e faturar o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Pouco depois de dar show e aplicar 4 sets a 1 no chinês, o brasileiro desabafou ao falar sobre a volta por cima nos últimos meses, já que saiu das Olimpíadas de Paris sem medalhas.

Vitória épica. "Eu não sei, é maluco falar sobre isso. Antes do torneio, eu não poderia imaginar, é claro que estou muito feliz pelo título."

Adversários duros. "Ganhar de adversários tão fortes [números 3 e 2 do mundo] e agora do número 1 do mundo é algo doido para mim. Coloquei meu nome na história do tênis de mesa."