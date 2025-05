Analuyza celebra retorno ao Santos e projeta clássico contra o Corinthians: "Gostinho diferente"

Analuyza já está de olho nos próximos compromissos do Santos. Nesta quarta-feira, por exemplo, as Sereias da Vila recebem o Corinthians no clássico alvinegro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino.

Amanhã é dia de #ClássicoAlvinegro pelo #PaulistãoFemininoSicredi! Às 20h, as #SereiasDaVila recebem o Corinthians, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com ENTRADA GRATUITA! Partiu, nação santista! ???? pic.twitter.com/qKPRCH690F ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 13, 2025 O Santos chega confiante após ter vencido o São Paulo por 1 a 0, fora de casa, na rodada de abertura do Estadual. A meia, então, projetou o novo clássico e entende que a equipe está preparada para o embate.