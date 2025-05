Memphis sofre lesão durante treino e desfalca o Corinthians na Sul-Americana

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Racing-URU. O técnico Dorival Júnior passou um vídeo de instruções aos atletas e comandou um trabalho de força no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. Ainda houve dois exercícios táticos.

O Timão finaliza as atividades na manhã desta quarta-feira, novamente no período da manhã. A delegação viajará para Montevidéu à tarde. O duelo está agendado para as 19h (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio Centenário, pela quinta e penúltima rodada da Sul-Americana.

A equipe alvinegra se encontra em situação complicada e precisa vencer para se manter viva na competição. O time, no momento, é o terceiro colocado do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados.