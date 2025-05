Fã de futebol, Mujica detonou Fifa durante Copa de 14: 'Velhos filhos da p'

A Fifa é composta por um bando de velhos filhos da puta. É justo que punam, mas não que adotem medidas fascistas Pepe Mujica, em entrevista ao "La Hora de los Deportes"

O político chegou a colocar as mãos na boca após a frase, mas brincou: "Publica por mim", disse ele, ao ser questionado pelo entrevistador sobre a divulgação ou não do conteúdo.

Peñarol? Nacional? Cerro!

Mujica não era torcedor do Peñarol nem do Nacional, considerados os principais times do Uruguai e maiores campeões locais.

Ele, por outro lado, era torcedor do Cerro, time que disputa a 1ª divisão nacional. A equipe, no entanto, não acumula títulos de expressão no cenário nacional.

O clube de Montevidéu publicou uma homenagem, via Facebook e X, pouco depois da divulgação da morte do político.