Brasil conhece rivais nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

A Seleção Brasileira masculina de basquete conheceu nesta terça-feira o caminho até a Copa do Mundo de 2027, no Catar. Em sorteio realizado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete) para as Eliminatórias das Américas, a equipe de Aleksandar Petrovic ficou no Grupo C ao lado de Venezuela, Colômbia e do vencedor do Pré-Qualifiers Sul das Américas.

O Pré-Qualifiers será realizado em agosto de 2025, com Chile, México, Cuba, Paraguai, Costa Rica, Equador e outras duas seleções do Caribe que ainda serão definidas. O técnico da Seleção Brasileira, Aleksandar Petrovic, analisou o grupo do Brasil nas Eliminatórias e relembrou a edição de 2019.