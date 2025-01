João Fonseca é destaque no site da Copa Davis antes de Brasil x França

O site da Copa Davis, campeonato internacional em equipes de tênis, colocou uma imagem do brasileiro João Fonseca como destaque do portal, antes do confronto entre Brasil e França.

O que aconteceu

Em matéria sobre Brasil x França, o site do torneio ilustrou a notícia com uma imagem de João, e a colocou como destaque no portal. O duelo acontece entre os dias 1 e 2 de fevereiro, em Orleans, na França.

Na notícia, a Copa Davis faz um conjunto de informações sobre o embate: história do duelo, jogos recentes, capitães das equipes e competidores. O Brasil conta com João Fonseca, Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Marcelo Melo e Rafael Matos.