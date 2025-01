Italo lamenta ausências de Medina e Florence, mas vê 'gasolina na fogueira'

O brasileiro admite que está com o vice do ano passado ainda "engasgado" e usa isso como motivação para alcançar o título.

Ano passado foi bem perto, foi definido no detalhe. O John John teve uma performance consistente ao longo do ano, mas não perdi para ele de maneira alguma. Tenho isso muito claro na cabeça, ele só saiu com o troféu, e é por isso que eu estou treinando e me dedicando cada vez mais Italo Ferreira

"Acho que a gente vem muito forte para essa temporada, principalmente eu, que cheguei muito perto no ano passado. Isso me motiva para que eu possa buscar o meu objetivo, que é ser campeão do mundo esse ano", completou.

Para 2025, a WSL anunciou algumas mudanças no calendário. O Finals, por exemplo, será disputado, pela primeira vez, no pico de Cloudbreak, em Fiji, substituindo Trestles, na Califórnia, Estados Unidos. A abertura da temporada será em Pipeline, no Havaí, entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro.

O circuito mudou algumas etapas e inverteu o calendário em alguns momentos. Então, acho que dá pra começar muito bem o ano, só dar um start em Pipe e os próximos eventos são ondas que já tive bons resultados, vai depender da minha performance. Tenho treinado bastante nos últimos três meses, e isso me deixa muito confiante. O que eu fiz antes de chegar aqui me preparou mental e fisicamente