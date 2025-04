Após sete meses, Pedro volta a ser relacionado para um jogo do Flamengo

A volta do atacante Pedro aos gramados está cada vez mais perto. Conforme anunciou o Flamengo na manhã desta quarta-feira, o jogador estará à disposição do técnico Filipe Luís para o duelo contra o Central Córdoba-ARG, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O atleta não era relacionado há sete meses, pois estava se recuperando de uma grave lesão.

"Após quase sete meses de intensa recuperação, o atacante Pedro volta a ser relacionado para uma partida pelo Flamengo. Ele foi incluído pelo técnico Filipe Luís na lista de jogadores que enfrentarão o Central Córdoba, em partida válida pela CONMEBOL Libertadores. O reencontro com a torcida Rubro-Negra será nesta quarta-feira (9), no Maracanã", anunciou o clube em seu perfil oficial no X.