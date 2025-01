Filipinho volta à WSL após pausa para cuidar da saúde mental: 'Me divertir'

Sentiu falta do circuito? "Sendo bem sincero, sentado no sofá da minha casa não tive saudade alguma (risos). Queria mesmo era descansar, aproveitar esse momento. Mas não vou mentir que, olhando alguns eventos, a gente fala: 'pô, queria estar lá hoje, tem altas ondas e tal'. Está no nosso sangue de competidor, mas fiquei em casa bem relaxado."

Pensa em buscar o tri para igualar o Medina? "[O ano] Foi muito importante para eu poder me recuperar, estar bem preparado. Eu acho legal essa questão de igualar o Gabriel. Alguns dias atrás, alguém me perguntou sobre isso. A minha meta não é me igualar a John John, a Gabriel, a Mick Fanning, a minha meta é ganhar o título mundial. Não interessa se vão ser dois, se vão ser cinco ou 10 até o final da minha carreira, mas o que eu sempre coloquei como meta era entregar o meu melhor e deixar um legado. Acho que não adianta muito eu me igualar a alguns nomes e não deixar um legado. Fanning, John John, Gabriel são exemplos a serem seguidos, e é isso que eu quero para mim, para a próxima geração. Que eles possam olhar para mim, independentemente do número de títulos, e ver um exemplo."

O que tirou de lição desse período de pausa? "Saber me respeitar, saber respeitar os meus pensamentos, os meus limites. Acho que, em 2024, aprendi a ouvir muito mais do que falar. Foi um ano que eu trabalhei muito fora do surf, na minha vida pessoal, na minha vida como empreendedor também. Foi muito trabalho, mas é um outro lado que temos de ter um tempo para poder organizar também. Aprendi muita coisa fora do surf que foi bom para mim. Chegou um momento que começou a dar saudade do circuito, então, acho que foi o tempo necessário e a quantidade perfeita para poder voltar."