Santos recebe quatro 'nãos' e volta à estaca zero na busca por novo técnico

O repórter do UOL explicou que a recusa de Sampaoli pegou a diretoria santista de surpresa após uma primeira conversa positiva com o presidente Marcelo Teixeira.

O primeiro contato com Sampaoli, na segunda-feira, foi super positivo. Rolou uma reunião do Marcelo Teixeira com Sampaoli, que se mostrou empolgado, mostrou conhecimento do elenco, disse que tinha visto as partidas recentes do Peixe, só que pediu tempo para pensar. Esse tempo para pensar pensou contra o Santos.

O Sampaoli repensou e retornou com esse 'não' para o Santos, que acreditava que conseguiria contratar o Sampaoli, que está em baixa no mercado.

Lucas Musetti

O Peixe recebe o Galo às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, e será comandado por César Sampaio, membro da comissão técnica permanente do clube.

Segundo Musetti, a depender do que aconteça em campo e das opções disponíveis no mercado, o ex-auxiliar de Tite pode até permanecer no comando da equipe.