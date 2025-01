WSL esgota 'VIPs' de 2026 com Medina e John John antes de 2025 começar

Com a decisão, em tese, não há mais vagas de wildcard para o ano que vem. Porém, no caso de Medina, seu desfalque por toda a temporada de 2025 ainda não está 100% confirmado.

A WSL divulgou que o brasileiro está fora a princípio das três primeiras etapas. O surfista passou por cirurgia no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo e tem retorno incerto para este ano.

Caso Medina volte ainda em 2025 e tenha bons resultados, não precisará do wildcard para 2026. Neste cenário, o convite da WSL irá para outro surfista.

O também brasileiro Filipe Toledo disputará 2025 através de um wildcard. O bicampeão mundial decidiu pausar a carreira em 2024 para cuidar de sua saúde mental. Ele não competiu no ano passado e agora retorna ao Circuito graças ao convite.

Outro brasileiro que estará nesta temporada com convite é João Chianca. O "Chumbinho" sofreu grave acidente surfando no fim de 2023 e passou a maior parte do ano passado se recuperando.

Luana Silva ganha vaga no feminino

No feminino, a brasileira Luana Silva ganhou uma vaga na temporada 2025 do Circuito Mundial.