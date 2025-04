Tevez quer reunir Messi e Cristiano Ronaldo em jogo de despedida: 'Vou colocá-los juntos'

Os dois principais astros do futebol das últimas duas décadas poderão, pela primeira vez, jogar lado a lado. Companheiro de Lionel Messi na seleção argentina e de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Carlitos Tevez pretende reunir a dupla em sua equipe em um jogo festivo de sua despedida do futebol.

"Vou colocá-los juntos (no time). Eu mesmo irei buscá-los, só precisamos ver quando", afirmou Tevez ao programa argentino "Olga". "Seria legal fechar o ciclo com uma partida de despedida. Acho que vai acontecer. Tem de acontecer. Vou fazer, mas temos de decidir em que momento, porque não é fácil. Vou conversar com Román", comentou, referindo-se ao presidente do Boca Juniors, Román Riquelme.

Ao lado de Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, Tevez conquistou a Liga dos Campeões em 2008. Com Messi, participou das Copas de 2006 e 2010, mas a Argentina parou nas quartas de final em ambas, eliminada pela Alemanha. Embora fosse mais festejado pelos argentinos do que o craque do Barcelona, à época, Carlitos Tevez relembra com carinho da parceria. "As pessoas dividiam entre o jogador do povo e o jogador da Europa, mas eu e Leo nos dávamos bem", afirmou.