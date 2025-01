Medina e John John desfalcam WSL em 2025 e brincam sobre surfar juntos

A liga também anunciou que Medina está fora das três primeiras etapas de 2025. O brasileiro se recupera de cirurgia e ainda pode retornar nesta temporada. De qualquer forma, ele também já recebeu o wildcard para 2026.

O anúncio de John John fez com que Medina comentasse na postagem. O brasileiro brincou dizendo que irá acompanhá-lo nas viagens: "Vou me juntar a você em uma viagem de surfe", disse no comentário em inglês.

Com a desistência de John John, o mexicano Alan Cleland herda a vaga. O havaiano dá um tempo no circuito como o atual campeão mundial.

Veja o comunicado de John John

"Decidi me concentrar no surfe de uma maneira diferente este ano. Quero criar tempo para explorar, encontrar novas ondas e traçar linhas diferentes. Pretendo competir com força total por outro título mundial em 2026, mas, no momento, essa ideia de aventura e de levar meu surfe o mais longe possível de forma criativa é realmente empolgante! O oceano é tão grande e há tantos tipos diferentes de ondas para explorar. Estou muito feliz por estar filmando em alguns novos projetos e planejando compartilhar os lugares incríveis que visitamos ao longo do caminho"