Jornal dá como certa saída de Ancelotti do Real e diz que técnico pode acertar com a seleção

A novela Carlo Ancelotti continua. Na edição desta quinta-feira do jornal Marca, de Madri, o periódico diz haver um entendimento entre o técnico e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, de que cada um irá seguir seu lado após o fim de LaLiga, onde o clube merengue está a quatro pontos do arquirrival Barcelona restando cinco rodadas para o fim - os dois times se enfrentam no próximo domingo.

O treinador italiano Carlo Ancelotti tem contrato com o gigante espanhol até o meio de 2026, mas o vínculo seria encerrado após o encerramento do Campeonato Espanhol nesta temporada.

Apesar de a CBF ter desistido da contratação do italiano, segundo apurou o colunista do Estadão Marcel Rizzo, e voltado novamente a mirar Jorge Jesus, o jornal espanhol ainda crê em um possível acerto entre seleção brasileira e Ancelotti.