Lakers perdem para os Timberwolves e dão adeus aos playoffs em possível despedida de LeBron

Os fãs da NBA conheceram nesta quarta-feira mais uma equipe classificada para a sequência da competição. No triunfo do Minnesota Timberwolves, o protagonista foi o pivô Rudy Gobert. Com uma atuação impecável, ele dominou o garrafão e conseguiu 24 rebotes.

Mas ele não parou por aí. No duelo contra LeBron James, ele ainda foi preciso nos arremessos e terminou o confronto como o segundo maior pontuador da partida: 27. Luka Doncic (28 pontos) foi o cestinha do confronto. Classificado, os Wolves agora esperam o vencedor do confronto entre o Golden State Warriors e Houston Rockets para conhecer seu adversário na próxima etapa eliminatória da competição.

Após superar um rival que tem em suas fileiras nomes do quilate de Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves, Gobert comentou sobre o resultado. Ele evitou falar sobre um duelo particular contra o veterano astro dos Lakers e procurou valorizar a classificação.

"Não se trata de vencer uma pessoa específica (James). Trata-se de tentar ganhar um campeonato e ainda temos um pouco de trabalho a fazer antes disso. A equipe se comportou muito bem e merecemos essa vitória", declarou.

Chris Finch, técnico do Minnesota, exaltou a parte psicológica de seus comandados por obter um resultado expressivo dentro da arena rival. "Fomos muito fortes mental e fisicamente. Os caras fizeram um ótimo trabalho sobrevivendo às emoções do jogo", declarou o treinador.

ROCKETS ADIAM ELIMINAÇÃO