Além das vaias: relação de Djoko com Austrália tem problemas desde pandemia

Djokovic se queixou do barulho dos torcedores ao longo do jogo. Em um momento do terceiro set, antes de o sérvio sacar, um espectador começou a falar e outro o mandou "calar a boca". O tenista agradeceu ao fã irritado com a distração.

No set seguinte, Djokovic perdeu a paciência e decidiu conversar com o árbitro.

"O cara está bêbado, fora de si. Desde o primeiro ponto ele está provocando. Ele não está aqui para assistir tênis, só quer entrar na minha mente. Então eu te pergunto (ao árbitro), o que você vai fazer sobre isso? Você o escutou pelo menos dez vezes, eu escutei cinquenta. O que vai fazer?", disse Novak Djokovic

"Não sou antivacina"

Em maio de 2023, Djokovic negou ser antivacina ao relembrar dos episódios que viveu na Austrália.

"Eu sofri na minha pele, muitas pessoas apreciaram que eu permaneci constante. 95% do que foi escrito e dito na televisão sobre mim nos últimos três anos é completamente falso. Não sou antivacinação e nunca disse que sou, nem sou pró-vacina. O que sou é pró-escolha, defendo a liberdade de escolha. É um direito humano fundamental ser livre para decidir quais coisas injetar no corpo e quais não. No meu retorno da Austrália, expliquei isso na BBC, mas eles retiraram muitas frases, aquelas que não eram apropriadas. É por isso que nunca mais falei sobre essa história", disse.