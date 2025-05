Autossabotagem, balança e mais! Entenda os maiores desafios de José Aldo no UFC 315

Neste sábado (10), José Aldo retorna ao Canadá, país em que iniciou sua vitoriosa trajetória dentro do Ultimate em 2011. Mais de uma década depois, o brasileiro se mantém como um atleta de destaque dentro da principal liga de MMA do mundo. Em outro momento da carreira, entretanto, o 'Rei do Rio' tem lidado com desafios que sequer imaginava no princípio de sua jornada no esporte. Para brilhar no UFC 315, o membro do Hall da Fama tem combatido inúmeras adversidades para além do octógono.

Sem contar seu adversário, Aiemann Zahabi, Aldo terá que superar a si mesmo em sua volta à ativa - sobretudo para apagar a última impressão deixada nos fãs. Em outubro passado, diante de Mario Bautista, no UFC 307, o brasileiro mostrou uma versão apagada e considerada aquém de seu verdadeiro potencial. Meses após o episódio, que culminou em uma derrota por pontos, o ex-campeão peso-pena (66 kg) abriu o jogo como há tempos não fazia publicamente.

Autossabotagem?

Dono de atributos físicos e técnicos inquestionáveis e que o consagraram como o 'Campeão do Povo', Aldo admitiu recentemente que tem tido dificuldade em atingir a plenitude de suas habilidades nos combates. Isso, segundo o próprio revelou em entrevista exclusiva à Ag Fight, é fruto de uma autossabotagem. Mesmo no auge de sua experiência, aos 38 anos, o brasileiro admitiu que tem se tornado refém da própria mente - fator que o tem impedido de competir no mais alto rendimento.