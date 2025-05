Rafaela Silva conquista 1º medalha em nova categoria; Luana também é bronze

Estou muito feliz com o dia de hoje. Bati na trave na semifinal contra a japonesa, achei que fiz uma luta boa, fiz uma boa competição hoje. Consegui colocar em prática meu judô. Estou feliz com meu desempenho. Fui bronze também no Pan-Americano, então venho construindo essa constância nessa nova categoria. Estou muito feliz com a minha primeira medalha em Grand Slam nessa nova categoria, acredito que o trabalho está sendo muito bem feito, é seguir no trabalho e acreditando no processo. Só queria agradecer a Deus por me permitir estar vivendo esse momento maravilhoso, estou muito feliz com essa medalha

disse Rafaela Silva após o bronze.

Luana Carvalho também ficou com o bronze ao derrotar a italiana Martina Esposito na categoria até 70kg. Ela venceu de virada por ippon aplicado no último segundo da luta.

Ontem, o Brasil já havia conquistado três bronzes. As medalhistas da sexta foram Natasha Ferreira (48kg), Jéssica Pereira (52 kg) e Shirlen Nascimento (57 kg).

A competição termina amanhã e ainda terá Bia Souza e outros cinco brasileiros em ação. A campeã olímpica na categoria acima 78kg ocupa atualmente o segundo lugar no ranking. Os demais atletas que ainda vão lutar são: Beatriz Freitas (78kg), Karol Gimenes (78kg), Giovani Ferreira (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

A seleção brasileira conta com 17 judocas brasileiros em evento, que é o último Grand Slam antes do Campeonato Mundial Sênior. Ao todo, são quase 400 judocas de 47 países competindo em Astana. Já o Mundial será disputado entre 13 e 20 de junho, em Budapeste, na Hungria

