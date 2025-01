Djokovic evita entrevista e sai vaiado após vitória no Australian Open

Novak Djokovic bateu o tcheco Jiri Lehecka por 3 sets a 0, classificou-se para as quartas de final do Australian Open e confirmou o esperado duelo com Carlos Alcaraz.

Só motivos para festejar? Nem tanto. O sérvio, aparentemente, não gostou de como o público se comportou na noite deste domingo, em Melbourne, e recusou-se a dar a tradicional entrevista pós-jogo, realizada ainda em quadra, diante de toda a torcida. Com o microfone nas mãos, fez um discurso curto e saiu sob vaias.

"Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite. Agradeço sua presença e o apoio, e vejo vocês na próxima fase. Muito obrigado", disse Djokovic antes de dirigir-se à saída.