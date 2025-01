'Poderia ter sido mais eficiente', diz presidente do COB sobre transição

Mais importante do que entrarmos fisicamente no COB, como fizemos semana passada, queríamos ter acesso a informações estratégicas, orçamento, contratos, previsão de projetos... tudo que diz respeito a gestão do movimento olímpico brasileiro. Esse ponto poderia ter sido melhor executado. Agora, mais importante do que avaliar como foi ou como poderia ter sido é garantirmos que em uma futura transição a continuidade do trabalho pelo movimento olímpico brasileiro será preservada. Quanto mais rápida, transparente e profissional essa transição for, melhor.

Marco Antônio Laporta, ao UOL.

Mesmo com essa lacuna, Laporta apontou que o trabalho já vem sendo realizado desde a montagem da chapa e, após a vitória, tudo se itensificou para que, quando chegasse o ano de 2025, eles já tivessem uma equipe preparada e estruturada.

"A primeira reunião de gestão aconteceu efetivamente no dia 6 de janeiro. Mas nosso trabalho começou lá atrás, quando nos unimos e montamos a chapa, nossas diretrizes, nossos pilares, o esqueleto de nosso time. Desde a vitória no dia 3 de outubro estamos trabalhando bastante internamente - definindo nomes, nos reunindo, levantando informações, estruturando os próximos passos. E todo esse nosso planejamento prévio tem nos ajudado muito neste momento. O esporte não pode esperar", destacou o presidente do COB.

Nova diretoria do COB toma posse nesta quarta-feira (15) Imagem: Divulgação

Um dos primeiros passos do presidente foi a indicação do campeão olímpico Emanuel para ser o novo diretor geral da entidade. Se aprovado pelo Conselho de Administração, o ex-jogador de vôlei de praia vai substituir Rogério Sampaio, que deixará o cargo em breve. Laporta também comentou sobre as conversas com as diretorias.

"Tem sido tudo bem profissional. O COB possui uma estrutura e profissionais de alto nível e todos, os que saem e os que permanecem, merecem nosso respeito. Mudanças são naturais e acreditamos muito no time que estamos montando para os próximos quatro anos. Todas as nossas ações são sempre pensando no melhor para o movimento olímpico brasileiro", disse Laporta, que destacou a troca com as confederações brasileiras.