Rio e Niterói criam comitê para avançar em candidatura à sede do Pan-Americano de 2031

A proposta também pede que sejam destacadas iniciativas voltadas para a detecção e o desenvolvimento de talentos. Quanto a isso, o Rio de Janeiro está à frente. Atualmente a cidade mantém o Time Rio, composto por 36 atletas olímpicos e 24 paralímpicos, que recebem bolsa da Prefeitura de R$ 8 mil para se dedicarem exclusivamente a suas atividades.

"Para se ter um exemplo do sucesso do programa, no último Pan-americano, no ano passado, nossos atletas conquistaram 56 medalhas, sendo 26 no Pan e 30 no Parapan. Estamos alinhando os últimos detalhes para o próximo ciclo olímpico, mas a quantidade de atletas atendidos será ampliada. Além disso, hoje, na estrutura da Secretaria de Esportes do Rio, temos 26 Vilas Olímpicas, além do Velódromo e do Parque Radical de Deodoro, que oferecem aulas de mais de 100 modalidades esportivas para mais de 60 mil pessoas, incluindo crianças e adolescentes de toda a cidade do Rio de Janeiro", confirmou o secretário.

Rio e Niterói manifestaram o desejo de sediar o Pan na primeira semana de dezembro. As cidades do RJ contam com um aparato recente, que serviu ao Pan de 2007 e Olimpíada de 2016. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura. O resultado será divulgado na Assembleia Geral da Panam Sports, em agosto, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

SÃO PAULO MONTA FORÇA-TAREFA

A candidatura de São Paulo foi oficializada em outubro de 2023, quando a última edição do Pan ainda ocorria em Santiago, no Chile. A prefeitura reiterou a intenção em uma carta durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além da disposição para atender os requisitos exigidos, São Paulo tem a seu favor o fato de já ter recebido grandes torneios esportivos, como a abertura da Copa do Mundo de 2014, e crê possuir estrutura para sediar o evento e que contará com modernização para atender toda a população paulista e turistas que acompanharão o Pan.