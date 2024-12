Pan de 2031 projeta Lula x Bolsonaro em disputa por aval do COB para sede

Além disso, crê que a mudança de gestão não terá grandes impactos na escolha da Assembleia Geral, uma vez que Marco La Porta, que venceu a eleição realizada em outubro, foi vice em boa parte da atual gestão.

O aspecto político

A disputa entre Rio/Niterói e São Paulo coloca frente a frente cidades com prefeitos de diferentes espectros políticos. Eduardo Paes (PSD), do Rio, e Rodrigo Neves (PDT), de Niterói, estão mais alinhados a Lula — Paes teve Ramagem (PL) como um dos adversários e Neves venceu Carlos Jordy (PL) no segundo turno —, enquanto Ricardo Nunes (MDB) foi o representante bolsonarista na eleição de São Paulo.

Paes até citou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff durante evento no COB. Ele falou em "crise financeira e ética", e apontou que as Olimpíadas de 2016 foram realizadas apesar das adversidades.

Ainda não conversei com o presidente Lula. Entendemos que era melhor, agora, a apresentação dos dois prefeitos. Já conversamos com o governador Cláudio Castro, uma conversa rápida, e ele topou na hora. Achamos que as coisas têm de acontecer no devido tempo, mas tenho certeza que o presidente Lula entende esse protagonismo internacional que deve ter o Brasil, o Rio de Janeiro como porta de entrada do Brasil.

Eduardo Paes