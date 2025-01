Alcaraz diz que Fonseca estará entre melhores do mundo 'muito em breve'

O que posso dizer sobre isso? Simplesmente incrível. A maneira como ele jogou sua primeira partida de Grand Slam contra um primeiro top 10 é inacreditável. A maneira como ele abordou o jogo, a maneira como ele lidou com tudo, os nervos, foi algo fantástico

Alcaraz apontou João Fonseca como alguém para se ter cuidado daqui para frente. Ele se tornou o brasileiro mais jovem da história a ganhar uma partida de simples na chave principal do Australian Open.

É alguém com quem tenho que ter cuidado, digamos. Ele vai estar lá ao longo do tempo. É só o começo do ano, apenas a primeira vitória no Grand Slam, mas ele vai estar lá. Vamos colocar o nome de João Fonseca entre os melhores do mundo muito em breve

João Fonseca anotou uma memorável vitória por 7/6(1), 6/3 e 7/6(5) em 2h23min para vencer pela primeira vez em um Slam e avançar à segunda fase do Australian Open.

O próximo obstáculo para o brasileiro no Australian Open será o italiano Lorenzo Sonego (#55), que estreou no torneio com vitória sobre o suíço Stan Wawrinka (#156) por 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5. A partida deve acontecer entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16).

Já Alcaraz terá pela frente na terceira rodada o português Nuno Borges, que venceu o australiano Jordan Thompson por 3 sets a 0. O espanhol atropelou o japonês Yoshihito Nishioka (#65 do ranking) e aplicou 6/0, 6/1 e 6/4.