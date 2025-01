Tênis: Rival de Fonseca tem Ronaldinho como ídolo e já perdeu para fenômeno

Ele já foi derrotado por Fonseca no ano passado. O brasileiro bateu o italiano por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/5, no ATP 250 de Bucharest, no único duelo entre eles até então.

O italiano avançou no Australian Open após bater o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. As parciais foram 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5, em partida de 3h11min.

Sonego vem de duas eliminações seguidas em segundas rodadas na atual temporada. O italiano perdeu o segundo compromisso disputado nos ATPs 250 de Hong Kong e de Auckland.

Na carreira, o próximo adversário de Fonseca tem recorde negativo. Ao todo, foram 144 vitórias contra 157 derrotas. Ele soma quatro títulos conquistados.