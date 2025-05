Ancelotti cita boa relação com Real, mas deixa futuro em aberto: 'Não sei o que vai acontecer'

Alvo prioritário da CBF para assumir o comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser evasivo quanto aos próximos passos da sua carreira em entrevista coletiva concedida neste sábado. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre o bom relacionamento que tem com a diretoria do Real Madrid, mas disse que só vai falar sobre o futuro profissional no dia 25 de maio, quando o Campeonato Espanhol já terá terminado.

"Não vou dizer nada, não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive uma briga em seis anos de clube e nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Pode ser em 25 de maio, em 2026 ou em 2030", afirmou o comandante que prepara a sua equipe para o jogo deste domingo, contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Diante da insistência dos jornalistas, Ancelotti disse entender o interesse sobre o seu futuro, mas foi claro em sua posição. "Entendo que você (repórter) quer falar sobre meu futuro. Sei perfeitamente o que tenho de fazer, o que vou fazer e o que estou fazendo, que não é falar sobre isso. Sei que estou decepcionando você hoje, mas não me importo."