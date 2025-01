Fonseca fatura mais R$ 250 mil em prêmios e beira o R$ 1 milhão só em 2025

O tenista embolsou R$ 173 mil (US$ 28,4 mil) por ter sido campeão do Challenger de Camberra. Ele venceu seus cinco jogos no torneio e levantou o troféu no primeiro sábado do ano (4).

João Fonseca já levou pelo menos mais R$ 751 mil (AUD 200 mil) no Australian Open. Ele disputa um Grand Slam pela primeira vez.

O brasileiro está perto de chegar ao seu primeiro US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,08 milhões) na carreira. Somando o quanto já recebeu até 2024 com o a quantia deste início de 2025, ele bateu US$ 970 mil (R$ 5,6 milhões) em prêmios.

Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego (#55) na segunda fase. O próximo adversário do carioca venceu o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. A partida ainda terá data e horário a serem confirmados.

Premiação de João Fonseca em 2025

Challenger de Camberra