Jeans, boné e desenho de nudez: o que não se pode usar em partida de xadrez

São permitidos para os homens: terno, gravata, calça elegante, calça comprida, jaqueta, camisa de manga comprida, camisa social, camiseta alternativa, camisa polo, sapato social, mocassim, tênis, meias, casaco esportivo, blazer, gola alta, colete, suéter, uniforme de equipe e traje nacional.

As mulheres podem usar: terno feminino, vestido, saia, blusa, gola alta, camiseta, camisa polo, calças compridas, bota, sapatilha, sapato de salto médio ou alto, tênis com meia, jaqueta, colete, suéter, lenço, joias (desde que combinando com o look), uniforme de time e traje nacional.

É proibido para mulheres: traje de praia, camisa com palavrões estampados, camisa com estampa de nudez ou seminudez, calça rasgada, calça jeans, bermuda jeans, bermuda rasgada, bermuda curta, bermuda de academia/ginástica, roupa suja, óculos escuros, boné, roupa reveladora, top, regata, roupa transparente ou que exiba parte do corpo não permitida no local.

Magnus Carlsen se retira de Mundial

Magnus Carlsen foi comunicado sobre o uso da calça jeans após o terceiro jogo do dia no Mundial de Jogo Rápido de Xadrez. O norueguês foi avisado de que deveria trocar a calça ou seria excluído do próximo confronto.

O enxadrista, então, decidiu abandonar a competição em Nova York. Em entrevista após a desistência, ele explicou o motivo da escolha pela calça jeans e a causa de não optar pela troca e desistir no Mundial.