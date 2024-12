Xadrez: Melhor do mundo é punido por usar calça jeans e desiste de Mundial

Hoje, o Sr. Magnus Carlsen violou o código de vestimenta ao usar jeans, que são explicitamente proibidos pelos regulamentos de longa data para este evento. O Árbitro Chefe informou o Sr. Carlsen sobre a violação, emitiu uma multa de US$ 200 e solicitou que ele trocasse de roupa. Infelizmente, o Sr. Carlsen recusou e, como resultado, ele não foi emparelhado para a nona rodada. Esta decisão foi tomada de forma imparcial e se aplica igualmente a todos os jogadores.

No início do dia, outro participante, o Sr. Ian Nepomniachtchi, também foi multado por violar o código de vestimenta ao usar calçados esportivos. No entanto, o Sr. Nepomniachtchi obedeceu, vestiu um traje aprovado e continuou a jogar no torneio.

Os regulamentos do código de vestimenta são elaborados por membros da Comissão de Atletas da FIDE, que é composta por jogadores profissionais e especialistas. Essas regras estão em vigor há anos e são bem conhecidas de todos os participantes e são comunicadas a eles antes de cada evento. A FIDE também garantiu que a acomodação dos jogadores esteja a uma curta distância a pé do local de jogo, tornando a adesão às regras mais conveniente.

A FIDE continua comprometida em promover o xadrez e seus valores, incluindo o respeito pelas regras que todos os participantes concordam em seguir."