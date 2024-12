The Best 2024: onde assistir ao vivo e horário da premiação da Fifa

A votação, já encerrada, foi realizada por quatro grupos: capitães e técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada um dos grupos representou 25% da pontuação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Outros brasileiros no páreo

Vini Jr. não é o único brasileiro que concorre no evento, que tem mais categorias. Arthur Elias é finalista ao prêmio de melhor treinador do feminino, e Ederson disputa como melhor goleiro.

Marta acena para torcedores após Brasil x EUA nas Olimpíadas Imagem: Robert Cianflone/Getty Images

Marta concorre ao prêmio que leva seu nome, dado ao gol mais bonito do ano no futebol feminino. Será a primeira edição do Prêmio Marta, que foi anunciado no ano passado e contou com homenagem à brasileira.

Além disso, Paulo Henrique Ganso é a surpresa entre os candidatos à seleção do ano no The Best. Único brasileiro entre os 22 indicados para as três vagas no setor, ele foi um dos poucos "intrusos" fora do futebol europeu. Além dele, os argentinos Almada e Acosta são os outros concorrendo sem atuarem na Europa, enquanto Cano busca uma vaga no ataque.