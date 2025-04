Onde vai passar Dortmund x Barcelona pela Champions League? Como assistir ao vivo

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Onde assistir ao vivo? SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Barça construiu uma vantagem confortável no jogo de ida ao golear o Borussia Dortmund por 4 a 0, em uma atuação de destaque do brasileiro Raphinha. Com isso, o time catalão pode até ser derrotado por até três gols de diferença que, mesmo assim, garante vaga na semifinal.