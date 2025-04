Real Madrid x Arsenal: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Real Madrid e Arsenal entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Arsenal construiu uma bela vantagem no jogo de ida, em Londres. Com direito a dois gols de falta de Declan Rice, os Gunners venceram por 3 a 0.