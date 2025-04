Botafogo x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Botafogo e São Paulo se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo volta ao Nilton Santos com o objetivo de se reabilitar na competição. O Glorioso foi derrotado por 1 a 0 pelo Red Bull Bragantino, fora de casa, na rodada anterior.