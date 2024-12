Rayssa supera nervosismo para chegar ao tri: 'pulando como uma estrelinha'

Rayssa Leal é tricampeã do Super Crown de skate street, mas não teve vida fácil no ginásio do Ibirapuera (SP). Ela precisou administrar o nervosismo após ver suas adversárias voarem na pista, neste domingo (15).

A brasileira errou as duas primeiras tentativas de manobra, e só três acertos — apenas um 9 na última tentativa renderia o título. E, gelada, Rayssa fez um 9,1 e, muito emocionada, confirmou a hegemonia.