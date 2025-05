América-MG busca empate no fim e mantém jejum do Paysandu na Série B

A melhor chance da primeira etapa saiu do lado do Paysandu, em cruzamento errado de Bryan Borges, que pegou efeito e quase encobriu Matheus Mendes, que conseguiu mandar para escanteio. Apesar de ter tido mais a posse de bola, o América-MG pouco produziu.

A volta do intervalo foi diferente. O time da casa passou a ser mais incisivo. Willian Bigode recebeu na área e Matheus Nogueira fez linda defesa. Na resposta, os visitantes abriram o placar. Rossi foi levantar a bola na área, ela desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro, aos 12 minutos.

O América-MG foi para cima buscar o empate, mas quem marcou foi o Paysandu, com Benítez aproveitando a falha de Miquéias, aos 24. Quando o time mineiro parecia entregue, aos 40, Willian Bigode marcou um golaço de falta e recolocou os donos da casa no jogo. Até que aos 44, após cobrança de escanteio, Julio desviou de cabeça e decretou o empate. Mesmo com o gol no fim, o time não escapou das vaias após o apito final.

O América-MG agora volta a campo na segunda-feira, quando encerra a oitava rodada diante do Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense. Já o Paysandu atua no domingo, às 18h30, contra o Goiás, no Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 2 PAYSANDU