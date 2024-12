NBA e WSL se unem em ação sustentável lançada em quadras no Brasil

Gigantes do esporte, a NBA e a WSL uniram forças em uma parceria em prol da sustentabilidade no Brasil.

Redes que mudam futuros

As duas ligas lançaram nesta terça (10) a Nets for Change para transformar redes de pesca clandestinas em redinhas para cestas de basquete. A iniciativa foi inspirada em um programa que a NBA já implementa na Índia, e a organização norte-americana decidiu se juntar com a WSL para potencializar o impacto.

As redes reaproveitadas na ação conjunta serão utilizadas em quadras públicas que foram revitalizadas em São Paulo. A quadra da NBA Station no Parque Villa-Lobos, a quadra reformada pelo Cleveland Cavaliers no Beco do Nego, além de quadras comunitárias em Ferraz de Vanconcelos e Valinhos, receberam as novas redinhas e serão reabastecidas conforme a necessidade.